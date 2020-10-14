Facebook'tan video indirme nasıl olur? Facebook'tan video indirmek için ne yapmak gerekir? Facebook'tan video nasıl indirilir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Facebook'tan video indirme nasıl olur? Facebook'tan video indirmek için ne yapmak gerekir? Facebook'tan video nasıl indirilir?

14.10.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:22
Facebook'tan video indirme nasıl olur? Facebook'tan video indirmek için ne yapmak gerekir? Facebook'tan video nasıl indirilir?

Facebook birçoğumuzun severek kullandığı hem Türkiye'nin ghem dünyanın en çok kullanıcı olan sosyal medya ağlarından birisi. Durum böyle olunca Facebook ile ilgili bir çok uygulama özellik ve eklenti ortaya çıkabiliyor.

Facebook ile ilgili en çok merak edilen durumlardan birisi ise bu mecrada gördüğümüz videoları indirebilme özelliği. Facebook kendi bünyesinde bu özelliği kullanıcılara sunmuyor. Ancak farklı eklentiler vasıtasıyla facebook'tan video indirmek mümkün. Hem de ücretsiz.

Facebook'tan video indirme nasıl olur? Facebook'tan video indirmek için ne yapmak gerekir? Facebook'tan video nasıl indirilir?

FACEBOOK'TAN VIDEO NASIL İNDİRİLİR?

Facebook'ta indirmek istediğiniz video üzerine sağ tıklayınız ve URL göster diyerek video linkini kopyalayınız. Tarayıcınızda yeni sekme açarak oraya yapıştırınız. "www" yazan yeri silip yerine "mbasic" yazınız ve entera basınız. Videoyu oynatınız. Sağ tıklayınız ve video olarak kaydete tıklayarak indirebilirsiniz.

IPHONE'LAR İÇİN FACEBOOK'TAN VIDEO İNDİRME

Apple uygulama mağazasına gidin. MyMedia uygulamasını App Store üzerinden yükleyin. Facebook uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoya gidin.Videoyu çaldıktan sonra paylaşma seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunun ve "Bağlantıyı kopyala" seçeneğine dokunun.Kolayca indirilebilirsiniz.

İlgili Haberler

Pandispanya keki nasıl yapılır? Pandispanya keki yapmanın püf noktaları, yumurta kokmaması için ne yapılması gerekir?
Pandispanya keki nasıl yapılır? Pandispanya keki yapmanın püf noktaları, yumurta kokmaması için ne yapılması gerekir?
Karnabahar Yemeği nasıl yapılır, malzemeleri, kaç kalori, yanına ne pişirilir?
Karnabahar Yemeği nasıl yapılır, malzemeleri, kaç kalori, yanına ne pişirilir?
KPSS 2020 Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl açıklanacak?
KPSS 2020 Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl açıklanacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Engin Yıldırım Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hazal Kaya Cansu Dere Türkan Şoray
Spor Vitor Hugo Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Facebook'tan video indirme nasıl olur? Facebook'tan video indirmek için ne yapmak gerekir? Facebook'tan video nasıl indirilir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:22:33. #1.14#
title