Facebook'ta torununun fotoğraflarını izinsiz paylaşan kadına para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Facebook'ta torununun fotoğraflarını izinsiz paylaşan kadına para cezası

Hollanda'da bir kadın, annesinin itirazlarına rağmen torunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Facebook'ta torununun fotoğraflarını izinsiz paylaşan kadına para cezası
22.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:05

Hollanda'da bir mahkeme, ebeveynlerin izni olmadan torunlarının fotoğraflarını Facebook ve Pinterest'te paylaşan kadını cezalandırdı.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü (GDPR) temel alan mahkeme, kadının fotoğrafları silmesi hükmüne vardı. Fotoğrafları silmemesi durumunda ise kadına para cezası verilecek.

Olayın mahkemeye taşınmasının sebebi ise anne ile kızı arasında yaşanan tartışma oldu.

Anneanne, sosyal medyada torunun fotoğraflarını paylaştı, kızı ise annesinde defalarca fotoğrafları silmesini istedi. Kadın ise kızının itirazlarına rağmen torunun fotoğraflarını sosyal medyadan silmedi.

Mahkeme kadını haksız buldu.

Bir veri uzmanı, kararın 'Avrupa mahkemesinin yıllardır bu konuda benimsediği duruşu yansıttığını' söyledi.

GDPR, 'tamamen kişisel' veya 'ev içi' veriler için geçerli değil. Ama mahkeme, sosyal medyada paylaşılmasıyla fotoğrafların daha geniş kitlelere ulaşabileceği hükmüne varıp fotoğrafların silinmesi kararı aldı.

'Fotoğraflar üçüncü tarafların eline geçebilir'

Mahkeme kararında, "Facebook ile, fotoğrafların dağıtılabileceği ve üçüncü tarafların eline geçebileceği ihtimali göz ardı edilemez" dendi.

Anneanne fotoğrafları silmezse, silmediği her gün için de 50 euro ödeyecek. Mahkeme kararına uymamaya devam etmesi durumunda ise para cezası 1000 euro'ya kadar çıkabilecek.

Eğer kadın, torununun başka fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya devam ederse de, her paylaşımı için ek 50 euro daha ödeyecek.

Decoded Legal adlı avukatlık bürosunda teknoloji avukatı olarak çalışan Neil Brown, "Sanıyorum, fotoğrafları çok düşünmeden tweet atan ya da sosyal medyada paylaşanlar için şaşırtıcı olacak" dedi ve şunları söyledi:

"Yasal düzenleme bir yana, makul olan, bu fotoğrafları paylaşan kişinin böyle bir uyarıdan sonra 'Artık annesi ya da babası fotoğrafların görülmesini istemiyor' diyerek paylaşımlarını silmesidir."

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı Haber
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi Haber
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu Haber
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı Haber
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç Haber
Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç
Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok
Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
Esed'in zengin kuzeni Rami Makluf, Esed rejimine sosyal medyadan savaş açtı
Esed'in zengin kuzeni Rami Makluf, Esed rejimine sosyal medyadan savaş açtı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Ersin Korkut Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Rusya Bayram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Facebook'ta torununun fotoğraflarını izinsiz paylaşan kadına para cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 01:05:25. #1.15#
title