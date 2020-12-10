Facebook çöktü mü? Facebook Messenger çöktü mü, mesajları neden yüklenmiyor?
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Facebook çöktü mü? Facebook Messenger çöktü mü, mesajları neden yüklenmiyor?

10.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:51
Facebook çöktü mü? Facebook Messenger çöktü mü, mesajları neden yüklenmiyor?

Sosyal medya platformları arasında en çok kullanılan Facebook, bir sorun ile karşı karşıya. Facebook sözcüsünün yaptığı açıklamada neler geçiyor? Facebook çöktü mü? Facebook Messenger mesajları neden yüklenmiyor?

Instagram tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biridir. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg tarafından alındıktan sonra büyük değişimlere uğrayan Instagram'da sık sık çökme ve yavaşlama sorunları da yaşanıyor. Kullanıcılar ise durumu Twitter'dan birbirine bildiriyor.

Öne çıkan nokta ise Facebook Messenger ile Instagram DM kısmının birbirine bağlı olması. Sorunun iki kısımda da olması şaşırtıcı bir durum değil.

FACEBOOK MESSENGER ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'da herhangi bir sorun yok. Ancak, Facebook Messenger kısmında sorunlar yaşanıyor.

Instagram tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biridir. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg tarafından alındıktan sonra büyük değişimlere uğrayan Instagram'da sık sık çökme ve yavaşlama sorunları da yaşanıyor. Kullanıcılar ise durumu Twitter'dan birbirine bildiriyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya çapında pek çok farklı ülkede yaşayan Twitter kullanıcıları, Instagram'ın çöktüğüne dair tweetler atıyor. Yani sorun sadece ülkemizde yaşanmıyor. Instagram'dan bildirimler geliyor ancak bildirimler açıldığı zaman mesajlar, videolar ve fotoğraflar yüklenmiyor.

INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ?

Instagram yetkilileri durum ile ilgili Facebook üzerinden açıklama yaptı. Şirket, mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'ın çöktüğünü açıkladı. Şirket Workplace hizmetinde de erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Şirket sözcüsü, "Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bunların eskisi gibi çalışması için çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Messenger için 1800'den fazla şikayet aldıklarını belirten Facebook, Instagram için de binlerce şikayet aldıklarını açıkladı.

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