Facebook çöktü mü? Uygulama durduruldu hatası ne?
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Facebook çöktü mü? Uygulama durduruldu hatası ne?

Facebook çöktü mü? Uygulama durduruldu hatası ne?
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Android cihazlarda Facebook kullanmak isteyenler, Facebook durduruldu hatası ile karşılaşıyor ve bu konuda detaylar merak ediliyor. Peki, Facebook çöktü mü? Facebook durduruldu hatası ne?

Sabah saatlerinde Facebook kullanmak için mobil cihazlarını açan kullanıcılar Facebook durduruldu hatası ile karşılaştı. Vatandaşlar konu ile ilgili detayları merak ederken Facebook çöktü mü ve Facebook durduruldu hatası ne gibi konular merak edildi.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Android cihazlarda Facebook uygulamasını açanlar sorunla karşılaştı ve sık sık erişim kopması ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar Facebook çöktü mü diye araştırma yaparken Facebook çöktü mü, şeklinde aramlar yapıldı.

Kon hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı. Sorunun Facebook, Google ya da Android sisteminden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

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