Facebook Blender: Yapay Zekanın İnsana Yakın Hali

Uzun bir süredir geliştirilen Facebook Blender son halini almaya başladı.

Uzun bir süredir geliştirilen Facebook Blender son halini almaya başladı. Birçok kişi yapay zeka teknolojisi ile geliştirilmiş olan bu sistemi eğer isterse kullanabilir. İşte yeni sistem ile ilgili tüm detaylar.

Facebook Blender sosyal medya devi tarafından geliştiriliyordu. Yapay zeka alanında önemli gelişmelere yol açacağı düşünülen bu sistem ile birlikte Facebook rekabetini güçlendirdi. Google ve Microsoft gibi devlerin de bu alanda at koşturması Facebook şirketini harekete geçirmişti. Kuruluş büyük bir hamleyle yapay zeka destekli sohbet butonu geliştirdi.

Facebook Blender açık kaynak kodlu yapıldı

Dünya genelinde yapay zeka destekli çalışmalar giderek genişliyor. Bu alanın öncülerinden bir tanesi sayılan Google yüz milyonlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Microsoft ise yine en az diğer rakipleri kadar yapay zeka ile ilgili birçok çalışma yürütüyor.

Facebook her ne kadar biraz geriden gelse bile şirket yapay zeka alanında başarıyı yakalayabileceği gelişmelere imza attı. En son Blender sistemini kurdu ve birçok kişiden tam not aldı. Bu sistem diğer yapay zeka platformlarına göre çok daha kullanışlı ve insani. Özellikle de insan duygularına yakın tepkiler vermesi kullanıcıları kendisine hayran bıraktı.

Bu yapay zeka sisteminin gelişmesi için 9.4 milyar parametre ve 1.5 milyar da örnek eğitim ayarlanmıştı. Sonuç olarak şirket insana en yakın tepkileri verebilen bir sistem üretti. Açık kaynak kodlu olan bu sistem, isteyen herkesin ulaşabileceği bir pozisyonda. Sizce Facebook yapay zeka destekli bu sistemi nerelerde kullanabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.