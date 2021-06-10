Fabrikaların kirlettiği dereler her gün farklı bir renkte akıyor
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Fabrikaların kirlettiği dereler her gün farklı bir renkte akıyor

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | Güncel

Fabrikaların kirlettiği dereler her gün farklı bir renkte akıyor Son günlerde çevre sorunlarıyla baş eden İstanbul, yeni bir sorunla daha karşı karşıya. Esenyurt ilçesinde bulunan bir dere, çevredeki fabrikalardan atılan kimyasal atıklardan ötürü griye döndü.

Fabrikaların kirlettiği dereler her gün farklı bir renkte akıyor

İSTANBUL - Son günlerde çevre sorunlarıyla baş eden İstanbul, yeni bir sorunla daha karşı karşıya. Esenyurt ilçesinde bulunan bir dere, çevredeki fabrikalardan atılan kimyasal atıklardan ötürü griye döndü. Röğarlardan ise mavi su fışkırmaya başladı Mahalle sakini Mustafa Şen ise durumu, "Sanki gökkuşağı gibi bir gün kırmızı akıyor bir gün mavi akıyor" derken dere havadan görüntülendi.

Son günlerde deniz salyası ve benzeri çevre sorunuyla yüzleşen İstanbul, bu kez de Esenyurt ilçesindeki gökkuşağı renklerine sahip deresiyle gündeme geldi. Yıllardır çevre fabrikalardan atılan tonlarca kimyasal atıkla farklı farklı renklere bürünen Haramidere deresi, bu kez de gri renge büründü. Zaman zaman ilçenin farklı noktalarında logar kapaklarından taştığı görülen bu rengarenk dere suyu, çevre sakinlerinde ise büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Durumun defalarca yetkililere bildirilmesine rağmen hiçbir şey yapılmadığını belirten mahalleli ise bir an önce bu kirliliğin son bulmasını istedi.

"Mahallede kokudan durulmuyor"

Derede oluşan bu kirliliğin bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirten ve mahallede kokudan durulmadığını ifade eden Mustafa Şen, "Ben 10 yıldır Esenyurt'ta esnaflık yapıyorum ve de yaşıyorum. Bu dere hep bu şekilde kötü bir görüntüye sahip ve çok pis kokuyor. Sanki gökkuşağı gibi bir gün kırmızı akıyor bir gün mavi akıyor. Artık mahallede kokudan durulmuyor bu durumdan çok sıkıldık ama kimse bu durumla ilgilenmiyor. Çevreye iyi bakıldığını düşünmüyorum sizde görüyorsunuz zaten her taraf pislik içinde. Bir an önce yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" diyerek kirlilikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Fabrikaların kirlettiği dereler her gün farklı bir renkte akıyor
Fabrikaların kirlettiği dereler her gün farklı bir renkte akıyor
Fabrikaların kirlettiği dereler her gün farklı bir renkte akıyor
Fabrikaların kirlettiği dereler her gün farklı bir renkte akıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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