Fabrikadan Yükselen Müzik

Ateşin yaratıcı ve birleştirici gücünü sanatla bir araya getirmeyi amaçlayan İstanbul Gedik Üniversitesi, "Birleştirir. Sanat İçin…" sloganıyla başladığı etkinlik serisinin ilkini Dünyaca ünlü Rezonans Koro tarafından verilen konser ile gerçekleştirdi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik'in ve İstanbul Gedik Üniversitesi Sanat Danışmanı Caner Akgün'ün açılış konuşmalarının ardından başlayan konser, Gedik Holding Yönetimi ve çalışanları, İstanbul Gedik Üniversitesi öğrenci ve Akademisyenlerinin yanı sıra diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

2010 yılında Şef Burak Onur Erdem tarafından kurulan ve Türkiye'nin uluslararası alanda tanınır korolarından biri olan Rezonans Koro, GeKa Robot Uygulama ve Eğitim alanı içerisinde kurulan sahnede, "Tarihte Kilometre Taşları", "Çağdaş Esintiler", "Bizim Seslerimiz" ve "Kültürler ve Renkler" olmak üzere dört başlık altında topladığı eserleri seslendirdi.

"Birleştirir. Sanat İçin…" Sloganıyla başlayan etkinliklerin ikincisi, 5 Aralık 2018'te "Kampüste Oda Müziği" başlığıyla İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi'nde Nemeth Quartet tarafından gerçekleştirilecek.