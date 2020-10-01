Fabrikadan çıkan işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu
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Fabrikadan çıkan işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu

01.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 23:12
Fabrikadan çıkan işçi, sokak ortasında sırtından vuruldu

KAYSERİ'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Ö.D., iş çıkışı yolda yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu sırtından vurularak yaralandı.

KAYSERİ'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Ö.D., iş çıkışı yolda yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu sırtından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 23'üncü cadde üzerindeki metal fabrikası önünde meydana geldi. İş çıkışı eve gitmek için yola çıkan Ö.D., iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu sırtından vuruldu. İlk müdahaleyi iş arkadaşlarının yaptığı Ö.D., ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ö.D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Olayla yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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