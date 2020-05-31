Fabrikada sosyal mesafe ihlaline karşı, alarm üreten baretli sistemi kullanıyorlar - BURSA
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Fabrikada sosyal mesafe ihlaline karşı, alarm üreten baretli sistemi kullanıyorlar - BURSA

Bursa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında bir fabrikada uygulanan gerçek zamanlı konum belirleme sistemi sayesinde, bir çalışan 2 dakikadan fazla başka bir çalışanla 1,5 metreden daha yakında bulunduğunda baretlerindeki etiket aracılığıyla ilgili amire uyarı...

31.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:28

Bursa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında bir fabrikada uygulanan gerçek zamanlı konum belirleme sistemi sayesinde, bir çalışan 2 dakikadan fazla başka bir çalışanla 1,5 metreden daha yakında bulunduğunda baretlerindeki etiket aracılığıyla ilgili amire uyarı maili gönderiliyor.

Merkez Nilüfer ilçesindeki çelik üretim fabrikası içine yerleştirilen sinyal toplayıcı antenler, çalışanların baretlerinden bluetooth vasıtasıyla gelen sinyalleri toplayarak özel bir algoritma sayesinde pozisyonlarını belirliyor. Sistemle, yaklaşma ihlalleri konusunda alarmlar oluşturularak anlık olarak ilgili kişilere mail ile bilgi gönderiliyor. Daha sonra bu ihlaller kameralar ile de teyit edilerek önleyici aksiyonlar alınıyor ve bu ihlallerin tekrarlanmaması sağlanıyor.

Bilgilerin kaydedildiği sistem, belirli senaryolara göre hem sosyal mesafeyi korumaya yardımcı oluyor hem de herhangi bir hastalık durumunda kimlerin temasta olduğunu belirlemede yardımcı oluyor.

Borçelik AR-GE, Bilgi Teknolojileri, Dijital Dönüşüm ve Yönetim Sistemlerinden sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak 1994'ten beri yassı çelik üretimi yaptıklarını söyledi.

Fabrikada önceliklerinin çalışanların güvenliği olduğunu dile getiren Ayhan, koronavirüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve temasın çok önemli bir hal aldığını, kendilerinin de kurdukları bir altyapı ile çalışanların gerçek zamanlı konumlarını belirleyebildiklerini dile getirdi.

Ayhan, "Çalışanlarımız 1,5 metre mesafeden yakın 2 dakikadan fazla bir arada ise bir alarm üretiliyor. Bu alarm, sistem üzerinden bizim üretim mühendisi arkadaşlarımıza düşüyor ve bu alarma istinaden gidip o arkadaşlarımızı uyarıyoruz." diye konuştu.

Ayhan, bu yakınlaşmaların kayıtlarını da tuttuklarını belirterek, "Olmasını hiç istemeyiz ama herhangi bir vaka görülürse kayıtlara geri dönerek bu kişilerin temaslı olduğu kişileri listeleyebiliyoruz. Böylece bu kişileri çok daha kısa sürede sağlık yetkililerine bildirme şansımız da olabilecek." dedi.

Üretim sahasında 80'e yakın anten bulunduğunu aktaran Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu antenler etiketlerle uyuşuyorlar. Etiketleri de baretlere yerleştiriyoruz. Baretlere yerleştirdiğimiz etiketlerle antenler bluetooth vasıtasıyla birbirine bağlanıyor. İki arkadaşımız 1,5 metre mesafeden yakın bir mesafeye gelince ve 2 dakika birlikte durduklarında bu etiketler alarm üretmiş oluyor. Biz altyapıyı Kovid-19 öncesinde kurmuştuk ve nasıl kullanım senaryoları bulabiliriz diye plan yapıyorduk. İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda kullanmayı düşünüyorduk. Kovid-19 bu anlamda bize bir kullanım senaryosu getirmiş oldu. Biz de bu kullanım senaryosunu hemen kurgulamış olduğumuz sistemin üzerinde tanımladık ve hızlıca hayata geçirdik."

Ayhan, mart ayında Türkiye'de ilk vakaların tespitiyle birlikte bazı şirketlerin üretimlerini durdurduğunu ancak şirket olarak üretime hiç ara vermeden devam ettiklerini bildirdi.

Üretime devam etmek için çalışanların sağlık açısından güvenliğini sağlamak adına bir dizi önlem aldıklarını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bunlar fiziksel önlemler. Bu fiziksel önlemleri kalıcı kılabilmek adına da üzerine dijital önlemleri ekledik. Örneğin bir arkadaşımızın hangi serviste hangi koltuğa oturacağı belli. O koltuğa oturmadan önce karekod ile o koltuğa oturduğunu beyan etmek üzere cep telefonuyla okutma yapıyor. Yine yemekhanede oturma düzenlerini değiştirdik. Bir masada 2 kişi oturuyor ve aralarında seperatör var, orada da yine nerede oturduğunu belli etmek adına karekod okutuluyor."

Burada uyguladıkları gerçek zamanlı konum bilgilerinin hem koronavirüs dönemi hem de sonrasında iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları için bir altyapı oluşturduğunu ifade eden Ayhan, bunları uygulamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Fabrikada sosyal mesafe ihlaline karşı, alarm üreten baretli sistemi kullanıyorlar - BURSA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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