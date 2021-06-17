Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
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Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın kaplama sistemini yapmak için iskele kuran 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

TOKAT'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın kaplama sistemini yapmak için iskele kuran 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1'inci etap 4'üncü sokakta bulunan bir tekstil fabrikası inşaatında yaşandı. Fabrikanın kaplama sistemini yapmak için işçiler Selahattin Çaplar, Semih Taşdamar ve Turgut Akın iskele kurdu. Tekerlek sistemi üzerine kurulan iskelenin yerini değiştirmek isteyen işçiler, üstten geçen elektrik hattını fark etmedi. İskelenin elektrik tellerine temas etmesi sonucu 3 işçi akıma kapıldı. Fabrikada çalışan işçilerin fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Selahattin Çaplar, Semih Taşdamar ve Turgut Akın, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı
Fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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