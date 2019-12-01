Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (1) - DÜZCE
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Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (1) - DÜZCE

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

01.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:43
Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (1) - DÜZCE

'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (1) - DÜZCE
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