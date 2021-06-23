Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
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Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı / Cem Atakan - Haberler | 3. Sayfa

- Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada, kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi.

- Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada, kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri OSB 20. Cadde üzerinde bulunan Ravaber isimli taş yünü fabrikasında; kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikada önlem alırken sağlık ekipleri ise zehirlenen işçilere ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Zehirlenen işçilerin, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk işlemleri devam ediyor.

Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi
Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Atakan

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