Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi

- Fabrikada çıkan gazdan çok sayıda işçi zehirlendi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada, kaynaktan çıkan gazın sıkışması sonucu çok sayıda işçi zehirlendi.