100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edince hastaneye koştu
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100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edince hastaneye koştu

Diyarbakır'da 100 işçinin çalıştığı fabrikada 4 işçinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Fabrika tedbirsiz şekilde faaliyetlerine devam edince işçiler duruma tepki gösterdi ve hastaneye koştu.

100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edince hastaneye koştu
22.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:58

Diyarbakır'da 100'e yakın işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında 4 işçi koronavirüse yakalandı. Fabrika çalışanları iddiaya göre işletme herhangi bir tedbir almadan faaliyetleri devam ettirmelerine tepki göstererek iş bırakıp hastanenin yolunu tuttu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 4 işçinin korona virüs testi pozitif çıktı. 100'e yakın işçi, temas halinde oldukları gerekçesiyle iddiaya göre işletmeden test yapılmasını ve faaliyetlerinin durdurulması istedi. İşletme yetkilileri, iddiaya göre faaliyetlerin durdurulmayacağını ve hastaneye izinsiz gidenlerin işten çıkarılacağını bildirdi. Bu duruma tepki gösteren çalışanlar, işlerini bırakıp test yaptırmak için toplu halde hastanenin önüne geldi.

100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edince hastaneye koştu

"EVE GİTMEYE KORKUYORUZ"

Tekstil fabrikasında çalışan Nursel Çalışır, eve gitmeye korktuklarını ve işletmenin herhangi bir kontrol yaptırmadığını savundu. Çalışır, "İkici dalga çıktıktan bu yana hiçbir önlem alınmıyor. Bizim iş yerimizde 10-15 kişiye yakın vaka çıktı. İşletmeden önlem alınmıyor, dezenfektan yok, sağlık konusunda sıfır önlem var. 100'e yakın kişi çalışıyoruz, hepimiz hastaneye geldik, eve gitmeye korkuyoruz. Vaka çıkmasına rağmen iş yeri inkar ediyor, şuan 20 kişi iş yerinde çalışıyor, biz de işi bıraktık o şartlar altında çalışamayız. Pozitif olan arkadaşlar hastanede. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı, biz orada tekstil işinde sürekli temas halindeyiz" dedi.

100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edince hastaneye koştu

"POZİTİF VAKAYA RAĞMEN ÇALIŞTIRDILAR"

Çalışanlardan Kübra Orakçı, pozitif vaka çıkmasına rağmen işletmenin inkar ederek elemanları çalıştırmaya devam ettiğini savundu. Orakçı, "2 arkadaşımızın korona virüs testi pozitif çıktı. İlkin var dediler, elemanlar itiraz etmeye başlayınca test negatif çıktı dediler, inkar ettiler. Buna rağmen çalışmaya devam ettiler. Şirket bir şey yapmıyor diye biz gidelim dedik, bize ücretsiz izne ayıracaklarını, sonradan çıkışımızı vereceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Biz ustalara elemanlarda vaka var dedik, onlarda genç olduğumuzu bize bir şey olmaz diye salladılar. Her girişimizde parmak basıyoruz, temas halindeyiz. İş yerine söylüyoruz onlarda herkes kendinden sorumlu dediler, kendinizde belirti varsa gidip test yaptırın dediler" diye konuştu.

"BELİRTİM VAR DEDİM 'ATLATIRSIN' DEDİLER"

Kendisinde belirti olduğunu vurgulayan Yeter Azbay ise yöneticilerin kendilerine genç oldukları için atlatabileceklerini ve bunu söyleyen işletme yetkilisinin de korona virüse yakalandığını ileri sürdü. Azbay, "Bende boğaz yanması halsizlik ve ayakta duramıyorum, biz belirtilerimizi söylediğimizde inanmayın sizde bir şey yok diyorlar. Bunu bize söyleyen ustamız koronaya yakalandı. Bizi tehdit ettiler, işten çıkartacaklar diye. Ölüm yok diyorlar gençsiniz atlatırsınız, diyorlar maske vermiyorlar" şeklinde konuştu.

100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edince hastaneye koştu

"ÇÖPTEN MASKE YAPTILAR"

Çalışanlardan Mehmet Menekşe ise fabrikada çöp parçası olan tekstil malzemeleri ile yaptıkları maskeleri işçilere dağıttıklarını, medikal meskeninde olmadığını ileri sürdü. Menekşe, "Denetleme gelecek diye bize bez parçası içi resmen kokan, parça verdiler. Takacaksın takmasan tutanak tutacağız dediler, ben de normal maske verin dedim o da yok dediler. Fabrikada artan çöpe giden parçaları alıp maske yaptılar, direk bize verdiler" ifadeleri kullandı.

Fabrika yetkilileri ise iş yerinde çalışan 4 kişide korona virüs tespit edildiğini, işçilerin de izole edildiğini ifade etti. Tehdit veya işten çıkarma konusunun kesinlikle doğru olmadığını aktaran işletme yetkilileri fabrikanın yarın itibari ile faaliyetlerini durduracağını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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