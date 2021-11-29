Fabrika işçisi kadınlara KADES uygulamasını tanıttılar

TEKİRDAĞ (İHA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulaması ile ilgili olarak Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren fabrikalardaki işçilere bilgiler verildi.

Ergene ilçesinin Velimeşe ve Ulaş Mahallelerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES Uygulamasının tanıtımı ve aile içi şiddet olayları ile ilgili seminer düzenlendi. Seminer Jandarma Astsubay Çavuş Bilgen Gizem Canayaz tarafından gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri kapsamında bir diğer seminer ve eğitim de Avrupa Serbest Bölgesi'nde (ASB) faaliyet gösteren bir alüminyum metal fabrikasında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Dursun Ali Coşkun, Başkanlık Vaizi Ekrem Özcan ve Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Sosyolog Miray Akgün konuşmacı olarak yer aldı ve katılımcılara kadına şiddet ve bu şiddetle mücadele konularında bilgiler aktardı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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