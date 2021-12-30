Fabrika gibi okul

AFYONKARAHİSAR Merkezi Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerde ürettiği, masa, sıra, dolap, oyuncak ve raflar, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara gönderiliyor. Okulun döner sermayesinden kazanç elde eden öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de ailelerine destek oluyor.

Afyonkarahisar Merkezi Teknik ve Anadolu Lisesi'ndeki (MTAL) 7 atölyede 110 öğrenci, 21 öğretmen ve teknisyenler eşliğinde üretim yapıyor. Atölyelerde eğitim alan lise öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracıyla gönderilen siparişleri hazırlayıp, mesleki yeterlilik kazanıyor. Okuldaki atölyelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunda 5 bin 500 okul masası ve sıra yapıldı. Ayrıca öğrenci ve öğretmenler için okullarda kullanılan 800 ahşap dolap imal edildi. Türkiye'nin farklı illerindeki okullara malzeme imal eden liseliler, ana sınıfı ve rehabilitasyon merkezlerindeki özel öğrenciler için de 3 bin 900 zeka geliştirici oyuncak yaptı. Öğrenciler, okul öncesi eğitim sınıflarında kullanılan raf, dekoratif kitaplık, okuma masası ürünlerinin yer aldığı 51 seti tamamladı.

Okulun motorlu araçlar alan şefi Hülya Dağtekin ise fırının üretime girmesiyle birlikte aktif çalıştıklarını dile getirdi. Döner sermayede çalışmasıyla ailelerine destek olan öğrencilerin okulda kazandıkları tecrübeyle iş hayatına atıldıklarını belirten Dağtekin, mezun olan öğrencilerin tamamına yakınının fabrika veya sanayideki iş yerlerinde çalışma hayatına başladığını anlattı.