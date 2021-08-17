Fabrika çalışanı kadınlara KADES eğitimi
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Fabrika çalışanı kadınlara KADES eğitimi

Fabrika çalışanı kadınlara KADES eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışan kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi çalışması devam ediyor.

Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışan kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi çalışması devam ediyor.

Jandarma Komutanlığı görevlilerince, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olan KADES programının akıllı telefon kullanıcısının yüklenilmesi çalışmaları tekstil fabrikalarında çalışan kadınlara gösterildi.

Jandarma görevlileri, broşür ve çocuk dergisi de çalışan kadınlara hediye etti. - MALATYA

Fabrika çalışanı kadınlara KADES eğitimi
Fabrika çalışanı kadınlara KADES eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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