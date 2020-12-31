Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için süre 1 Mart'a kadar uzatıldı
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Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için süre 1 Mart'a kadar uzatıldı

31.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:41

Koronavirüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının faaliyetine 31 Aralık'a kadar ara verilmişti. Sektör yetkililerinden gelen talep üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı bu süreyi 1 Mart 2021 tarihine kadar uzattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulurken, bu işletmeler arasında sinemalar da yer aldı. Sinemalar için kısıtlama bugün sona erecekken, İçişleri Bakanlığı sektör yetkililerinden gelen talep doğrultusunda harekete geçti ve konuyla ilgili olarak 81 il valiliğine ek genelge gönderdi.

KURALLAR VE ÖNLEMLER HATIRLATILDI

Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı hatırlatıldı.

SÜRE 1 MART'A KADAR UZATILDI

Alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı. Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için süre 1 Mart'a kadar uzatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
AYHAN KURT: Netflekin talebi olmasın kim ister dükkanı kapalı olsun kimi yiyorsunuz
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AMAN BE: Biz zaten filmi seyrediyoruz , boşverin açmayın
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500
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