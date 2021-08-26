F1 2021'in 3D ses özelliği tekrardan aktif edildi

F1 2021, 1.06 yaması ile birlikte devre dışı bırakılan 3D ses özelliği, Codemasters tarafından duyurulan yeni yama ile birlikte yeniden aktif edildi.

Codemasters tarafından geliştirilen ve EA Sports tarafından yayınlanan F1 2021'in PlayStation 5 sürümünde 3D ses özelliği geçici olarak devre dışı bırakılmıştı. Geliştirici bu ses özelliğini en kısa sürede yeniden etkinleştirileceğini belirtmişti. Yeni gelen yama ile birlikte bu sorunlar çözüldü ve özellik tekrardan aktif hale geldi.

Well Codemasters, F1 2021 için yeni 1.07 yamasını yayınlandı. Güncelleme birçok hata düzeltmesini ortadan kaldırırken, oyuna yeni içerik güncellemelerini dahil etti.

F1 2021, 15 Temmuz 2021 tarihinde çeşitli farklı oyun modlarıyla PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yaptı ve erişime açık.

F1 2021, 1.07 yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

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