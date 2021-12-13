F1 2019 sistem gereksinimleri! F1 2019 kaç GB? F1 2019 kaç TL?

F1 2019, Codemasters'ın geçmişindeki en tutkulu F1 2019 oyununda rakiplerini yenmen için sana meydan okuyor. F1 2019, sezonun tüm resmi takımlarını, sürücülerini ve 21 pistin hepsini içeriyor. Oyuncuların 2018 sezonunda da mücadele edebileceği F2 de dahil. Peki F1 2019 sistem gereksinimleri neler? F1 2019 kaç GB? F1 2019 kaç TL? İşte detaylar...

F1 2019 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

F1 2019 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel i3 2130/ AMD FX4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX640/ HD7750

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

F1 2019 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Version of Windows 10

İşlemci: Intel i5 9600k/ AMD Ryzen 5 2600x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1660ti/ RX590

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

F1 2019 kaç GB?

F1 2019'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil depolamanızda 80 GB bol depolama alanı gerekmektedir.

F1 2019 kaç TL?

F1 2019'un Steam fiyatı 61,00 TL F1 2019 Legend Edition fiyatı ise 77,00 TL'dir. Ayrıca F1 2019 ve EA oyunlarını EA Play üyeliği ile aylık 29,00 TL'ye oynayabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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