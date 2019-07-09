F-35'i arkasına alan Netanyahu, İran'ı tehdit etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında F-35 savaş uçağını arkasına alarak yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in elindeki F-35 savaş uçakları İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabilir." dedi.
Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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