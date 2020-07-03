Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı Ali Sunal ve Ezo Sunal, babaları Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılında sosyal medya hesaplarından duygulandıran paylaşımlar yaptı. Yeni doğan kızı ile babasının fotoğrafı önünde poz veren Ali Sunal, "Umarım senin kadar iyi baba olabilirim" dedi.

Başrolünde oynadığı filmlerle yıllara meydan okuyan ve yıllar geçmesinde rağmen adından söz ettirmeyi başaran Kemal Sunal, aramızdan ayrılışının 20. yılında da sevenleri ve çocukları tarafından anıldı.

"UMARIM SENİN KADAR İYİ BABA OLABİLİRİM"

Usta oyuncunun çocukları babaları için duygulandıran paylaşımlar yaptı. Kızı Narin ile babasının fotoğrafı önünde poz veren Ali Sunal, o anları Instagram hesabından "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum… " notuyla paylaştı.

"HER GÜN DAHA ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise babasının fotoğrafını paylaşarak "Güzel babam. Tam 20 yıl oldu… inanılır gibi değil. Her gün daha çok özlüyoruz. Ama artık eminim daha çok 20 yıllar bu ülkenin kalbinde ve gülücüklerin de olacaksın. Bizim de gücümüzün kaynağı olacaksın. Sen hep bizimlesin" dedi.