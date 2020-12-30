Ezo Sunal kimdir? Ezo Sunal hayatı ve biyografisi! Ezo Sunal kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ezo Sunal kimdir? Ezo Sunal hayatı ve biyografisi! Ezo Sunal kaç yaşında, nereli?

30.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:28
Ezo Sunal kimdir? Ezo Sunal hayatı ve biyografisi! Ezo Sunal kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ezo Sunal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ezo Sunal hakkında merak edilenler. Ezo Sunal hayatı ve biyografisi. Ezo Sunal kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ezo Sunal merak konusu oldu. İşte Ezo Sunal hakkında merak edilen Ezo Sunal kimdir, Ezo Sunal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EZO SUNAL KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Ezo Sunal, usta oyuncu Kemal Sunal'ın kızıdır. Salzburg Mozarteum Üniversitesinde Orff-Schulwerk Eğitimi almıştır. Ezo Sunal, 2007 yılında Tutsak dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bir dönem ise Elele dergisinde editörlük yapmıştır. Ezo Sunal, aynı zamanda Okan Üniversitesi Çocuk gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler vermiştir. Show TV'de yayınlanan "Güldüy Güldüy Show" çocuk programının sunuculuğunu yapmıştır. 2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile dünya evine girdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Erkek Sakarya Beşiktaş Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ezo Sunal kimdir? Ezo Sunal hayatı ve biyografisi! Ezo Sunal kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:32:34. #1.15#
title