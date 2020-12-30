Ezo Sunal kimdir? Ezo Sunal hayatı ve biyografisi! Ezo Sunal kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ezo Sunal, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ezo Sunal hakkında merak edilenler. Ezo Sunal hayatı ve biyografisi. Ezo Sunal kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ezo Sunal merak konusu oldu. İşte Ezo Sunal hakkında merak edilen Ezo Sunal kimdir, Ezo Sunal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EZO SUNAL KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Ezo Sunal, usta oyuncu Kemal Sunal'ın kızıdır. Salzburg Mozarteum Üniversitesinde Orff-Schulwerk Eğitimi almıştır. Ezo Sunal, 2007 yılında Tutsak dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Bir dönem ise Elele dergisinde editörlük yapmıştır. Ezo Sunal, aynı zamanda Okan Üniversitesi Çocuk gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler vermiştir. Show TV'de yayınlanan "Güldüy Güldüy Show" çocuk programının sunuculuğunu yapmıştır. 2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile dünya evine girdi.