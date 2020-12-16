Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL'ye satın almış
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Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL'ye satın almış

16.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:54

- Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL'ye satın almış Kahramanmaraş'ta eşeğe sopayla eziyet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliye sevk edildi Şüphelinin, görme engelli olduğunu öğrendiği eşeğin, kendisini tepmesi sonucunda öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi...

- Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL'ye satın almış

Kahramanmaraş'ta eşeğe sopayla eziyet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliye sevk edildi

Şüphelinin, görme engelli olduğunu öğrendiği eşeğin, kendisini tepmesi sonucunda öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 15 gün önce 750 TL'ye satın aldığı eşeği, ağaca iple bağladıktan sonra sopayla eziyet eden şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elbistan'a bağlı Horhor Mahallesi'nin Çevirme mezrasında meydana gelen olayda; B.U. isimli şahıs, ağaca bağladığı eşeğe işkencede bulundu. Eşeğe defalarca ve acımasızca sopayla vuran şahıs, daha sonra iki köpeği eşeğin üzerine saldırttı. Dakikalarca süren işkenceye dayanamayan eşek, bitkin düşerek tarlaya yığılmıştı. Olaya ait görüntülerin ardından B.U. gözaltına alındı.

Geceyi gözaltında tutulduğu Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda geçiren şüpheli B.U., sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Elbistan Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelinin, eziyet ettiği eşeği yaklaşık 15 gün önce Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir vatandaştan 750 TL karşılığında satın aldığı bildirildi. Şüphelinin, görme engelli olduğunu öğrendiği eşeğin, kendisini tepmesi sonucunda öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Adliye önünde olayla ilgili olarak değerlendirme yapan mahalle muhtarı Mehmet Bozkurt ise şüphelinin 5 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından sonra hafızasının yerinde olmadığını söyledi. Bozkurt, "5 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Evde tek başına kaldığı için kimsenin haberi olmadan 20 saat bekliyor. Sivas'ta ameliyat oldu ve 2 ay yattı. Adamı zorla kurtardılar ama şuanda hafızası yerinde değil. Ne yaptığını bilmiyor. Normalde hayvanları seven bir insan. Ömrü çobanlık yaparak geçti. İngiltere'den hayvanları sevdiği için geliyor. Görüntüleri izledim çok üzüldüm. Hayvanlara zarar verecek bir kişiliği yok" şeklinde konuştu.

Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL'ye satın almış
Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL'ye satın almış
Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL'ye satın almış
Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL'ye satın almış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SÜRÜCÜ

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