Ezine'deki Yangın Tamamen Kontrol Altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesi yakınlarında geçtiğimiz pazar günü çıkan orman yangını, tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.



Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarında geçen pazar günü öğle saatlerinde tarım arazisinde yangın çıkmış, hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçramıştı. Alevlerin tehdit ettiği Ayvacık ilçesine bağlı Misvak köyü de Kaymakamlığın talimatıyla geçici olarak boşaltılmıştı. 30 hektarlık orman alanını etkileyen yangın, 72 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler, bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. - ÇANAKKALE