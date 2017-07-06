Ezine'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ezine ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Ezine ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ezine'den İzmir istikametine giden Şehzar Bahtışen idaresindeki 34 DV 0667 plakalı araç, Geyikli yönünden gelen Şenay Engin Aydın yönetimindeki 34 BY 2778 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Bahtışen'in kullandığı araç tali yola savrulup takla attı.
Yaralanan sürücü Ezine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.