Ezine'de Acemi Erler Yemin Etti

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburunda vatani görevlerini yapan 1997/2 tertip 2. dönem acemi erler yemin etti.



3'üncü Jandarma Er Eğitim Taburunda düzenlenen tören, Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Turgay Şavir'in askerleri selamlaması ve Bayrağın yerini alması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.



Törende, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Lapanta'nın kutlama mesajı okundu.



Tabur Komutanı J.Yrb. Şavir'in konuşmasının ardından Bölükler and içti.





And içen acemi erler adına acemi er Murat Aydın tarafından konuşma yapılmasının ardından, başarılı görülen erlere hediyeleri takdim edildi.



Birliğe ilk katılan acemi er Cemre Aydın tarafından Mehmetçik Kütüğüne plaket çakılmasının ardından, askerliğini Ezine kışlasında yapan asker Hasan Duman ve dedesi Hasan Duman'a hediyeleri Ezine Kaymakam Vekili Ramazan Kendüzler tarafından takdim edildi.



Jandarma Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.