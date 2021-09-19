Ezhel - Mayrig sözleri! Mayrig şarkı sözleri nelerdir? Mayrig nedir, ne demek? - Haberler
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Ezhel - Mayrig sözleri! Mayrig şarkı sözleri nelerdir? Mayrig nedir, ne demek?

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Ezhel - Mayrig sözleri! Mayrig şarkı sözleri nelerdir? Mayrig nedir, ne demek?

Ezhel'in yeni şarkısı Mayrig geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Çok kısa sürede toplamda 800 bine yakın izlenme ve 35 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ezhel - Mayrig sözleri! Mayrig şarkı sözleri nelerdir? Mayrig rap şarkısı sözleri nedir? Mayrig ne anlama geliyor? Mayrig ne demek?

Mayrig sözleri merak edilen rap şarkı sözlerinin başında geliyor. Peki, Ezhel - Mayrig sözleri! Mayrig şarkı sözleri nelerdir? Mayrig nedir, ne demek? İşte tüm bilgiler.

EZHEL - MAYRİG SÖZLERİ

[Giriş]

Le, le, mayrig

Mayrig, mayrig

Niye böyle galdık, ayrık ayrık?

Le, le, mayrig

Mayrig, mayrig

Niye böyle galdık, ayrık ayrık?

*****

[Nakarat]

Yine de ben ister— isterdim elbet

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Bu yer— bu yerlerde

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Haksızken haklı her, her kesim

Herkes kesiyor birisini geçmişin hayaletiyle

Ne zor bu yerlerd? hayal etmek bile

*****

[Kısım 1]

Fark ?ttin mi, cancağızım?

"Can!" diyen bütün toplumlara kan lazım

Rant için geçirirler boğazından tankı

Sanki bi' cehennem burası lan kanka

Jugglerz ve Ezhel Almanya'dan canlı yayın

Kış gelir, sokaklar Karlı Kayın Ormanında

Yurduma uğra-madım yedi ay bile, yeter

*****

[Nakarat Bölümü]

Yine de ben ister— isterdim elbet

Yaşamak el ele de, yaşamak hayallerde hep

Bu yer— bu yerlerde

Hayallerde hep

Haklıyken haksız her, her kesim

Herkes kesiyor birisini geçmişin hayaletiyle

Ne zor bu yerlerde hayal etmek bile

*****

[Köprü]

Le, le, mayrig

Mayrig, mayrig

Niye böyle galdık, ayrık ayrık?

Le, le, mayrig

Mayrig, mayrig

Niye böyle galdık, ayrık ayrık?

*****

[Kısım 2]

Aslında aynıyız tamamen aynı şeylerle

Güler, ağlarız; hem hüznümüz hem eğlence'n

Farklılığımız "Dualarda, dil de..." saysan da

Fazla farkımız kalır mı aynı topraktan?

Yetişmiş bir ormanız, bi' ağaç gibi hür

Niçin yağmur yerine hep kanla sulanır?

Geçmiş kapkaranlık, geleceğimiz bulanık

Kimse istemez, demez "Bir orta bulalım."

Hep masumun üstüne düşer bombalar

Tüm taraflar ırkçılığını pompalar

Keşke iletişebilsek bi' kez korkmadan

Keşke bi' sevişebilsek savaş olmadan

*****

[Nakarat Bölümü]

Yine de ben ister— isterdim elbet

Yaşamak el ele de, yaşamak hayallerde hep

Bu yer— bu yerlerde

Hayallerde hep

Haklıyken haksız her, her kesim

Herkes kesiyor birisini geçmişin hayaletiyle

Ne zor bu yerlerde hayal etmek bile

*****

[Çıkış Bölümü]

Le, le, mayrig

Mayrig, mayrig

Niye böyle galdık, ayrık ayrık?

Le, le, mayrig

Mayrig, mayrig

Niye böyle galdık, ayrık ayrık?

MAYRİG NE DEMEK?

Mayrig kelimesi ermenice bir kelimedir. Mayrig ermenicede "Anne, Anneciğim" anlamlarına gelmektedir.

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