Ezhel - Mayrig sözleri! Mayrig şarkı sözleri nelerdir? Mayrig nedir, ne demek?
Ezhel'in yeni şarkısı Mayrig geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Çok kısa sürede toplamda 800 bine yakın izlenme ve 35 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ezhel - Mayrig sözleri! Mayrig şarkı sözleri nelerdir? Mayrig rap şarkısı sözleri nedir? Mayrig ne anlama geliyor? Mayrig ne demek?
Mayrig sözleri merak edilen rap şarkı sözlerinin başında geliyor. Peki, Ezhel - Mayrig sözleri! Mayrig şarkı sözleri nelerdir? Mayrig nedir, ne demek? İşte tüm bilgiler.
EZHEL - MAYRİG SÖZLERİ
[Giriş]
Le, le, mayrig
Mayrig, mayrig
Niye böyle galdık, ayrık ayrık?
Le, le, mayrig
Mayrig, mayrig
Niye böyle galdık, ayrık ayrık?
*****
[Nakarat]
Yine de ben ister— isterdim elbet
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Bu yer— bu yerlerde
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Haksızken haklı her, her kesim
Herkes kesiyor birisini geçmişin hayaletiyle
Ne zor bu yerlerd? hayal etmek bile
*****
[Kısım 1]
Fark ?ttin mi, cancağızım?
"Can!" diyen bütün toplumlara kan lazım
Rant için geçirirler boğazından tankı
Sanki bi' cehennem burası lan kanka
Jugglerz ve Ezhel Almanya'dan canlı yayın
Kış gelir, sokaklar Karlı Kayın Ormanında
Yurduma uğra-madım yedi ay bile, yeter
*****
[Nakarat Bölümü]
Yine de ben ister— isterdim elbet
Yaşamak el ele de, yaşamak hayallerde hep
Bu yer— bu yerlerde
Hayallerde hep
Haklıyken haksız her, her kesim
Herkes kesiyor birisini geçmişin hayaletiyle
Ne zor bu yerlerde hayal etmek bile
*****
[Köprü]
Le, le, mayrig
Mayrig, mayrig
Niye böyle galdık, ayrık ayrık?
Le, le, mayrig
Mayrig, mayrig
Niye böyle galdık, ayrık ayrık?
*****
[Kısım 2]
Aslında aynıyız tamamen aynı şeylerle
Güler, ağlarız; hem hüznümüz hem eğlence'n
Farklılığımız "Dualarda, dil de..." saysan da
Fazla farkımız kalır mı aynı topraktan?
Yetişmiş bir ormanız, bi' ağaç gibi hür
Niçin yağmur yerine hep kanla sulanır?
Geçmiş kapkaranlık, geleceğimiz bulanık
Kimse istemez, demez "Bir orta bulalım."
Hep masumun üstüne düşer bombalar
Tüm taraflar ırkçılığını pompalar
Keşke iletişebilsek bi' kez korkmadan
Keşke bi' sevişebilsek savaş olmadan
*****
[Nakarat Bölümü]
Yine de ben ister— isterdim elbet
Yaşamak el ele de, yaşamak hayallerde hep
Bu yer— bu yerlerde
Hayallerde hep
Haklıyken haksız her, her kesim
Herkes kesiyor birisini geçmişin hayaletiyle
Ne zor bu yerlerde hayal etmek bile
*****
[Çıkış Bölümü]
Le, le, mayrig
Mayrig, mayrig
Niye böyle galdık, ayrık ayrık?
Le, le, mayrig
Mayrig, mayrig
Niye böyle galdık, ayrık ayrık?
MAYRİG NE DEMEK?
Mayrig kelimesi ermenice bir kelimedir. Mayrig ermenicede "Anne, Anneciğim" anlamlarına gelmektedir.