Ezhel aya sözleri! Murda ezhel aya sözleri nelerdir?
Bir dönem hızlı bir çıkış yapan Ezhel günümüzde hala geçmiş dönemde yaptıkları şarkıları gündemde yer almakta. Murda ile yapmış olduğu aya şarkısı sözleri ile dikkat çekmekte. Ezhel aya sözleri! Murda ezhel aya sözleri nelerdir?
Youtube'da 169 milyona aşkın dinlenme alan Ezhel aya şarkısı ile bir dönem her yerde işitmekteydik. 20 Eylül 2019 tarihinde yayımladığı Murda'nın eşlik ettiği şarkı sadece aya sözleri ile değil aynı zamanda klibiyle de dikkat çekmekte. Ezhel aya sözleri! Murda ezhel aya sözleri nelerdir? dinleyicileriyle.
EZHEL AYA SÖZLERİ!
Ezhel aya sözlerinin Murda mahlasıyla Önder Doğan ve Ezhel mahlasıyla Sercan İpekçioğlu yazdı. Eğlenceli klibi ve hareketli şarkı ezhel aya sözleri! Murda ezhel aya sözleri sizleri.
Shawty bana baksan
Bende yazsam sana bir love song
Gel omzuma yaslan.
Shawty benimle misin bu aksam?
Dediki götür beni aya aya aya
Dedim gidek uzaya aya aya
My baby girl she got the faya faya faya
Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana!
Murda verse:
Shutdown als ik
Touchdown ben ik
Uptown pull up met die topdown yea
Biraksan beni
Kalsam geri
Olmaz shawty sensiz bu hayat
Diamonds op chest like
You the best like
You the baddest lil ma dit is geen wedstrijd
Pull up in die S line
Leef je best life
Touchdown lil mami pak de next flight
Shawty benimlemisin bu aksam
Önüne kalbimi serip biraksam
Boynuna pırlantaları taksam
Alman pull up girl araba alman
Verse Ezhel:
Yan yanaysak,
Bize yazılır destan sayfalarca
Yedi yirmi dört sevdan kafamda
Hem dertler hem derman da yarda
Bahar doğarken merhabanla
Her baharda
Gel savaşma sevişelim tüm gün canla başla
Yanındayken balıklama dalsam aşka
Uğraşamam başka başka lackalarla
MURDA EZHEL AYA SÖZLERİ NELERDİR?
Murha ve Ezhel Aya sözleri hakkında yaratım sürecinde olan isimler ise şöyle,
Yönetmen: Jonas Beck - Milki Abadura
Yapımcı: Pearl Minaj,Job Ladder
Prodüksiyon Asistanı: Kemi Fabiyi, Ramiro Louisa
Koşucu: Sisera van Amstel
Kayıt lideri: Boyke Lubbers
D.O.P: Tobias van Daal
İlk AC/ Odak çekici: Merijn Kanis
Movi operatörü: Tobias van Daal
Gaffer: Christian van Marle
Bestboy: Timo Eijskoot
Görünüm: Fatiha Hayat
Şekillendirme: Nga Ho Şekillendirme
Şekillendirme modelleri: AICHE
Grador: Leard Muriqi
Görsel Efekt: Serhat Çelikten
Yapımcı: Spanker
Stüdyo Personeli, Mixer, Mastering Engineer: Shadrach 'Mixed by Chopz' Esprit
İlişkili Sanatçı, Vokal: Ezhel - Murda
Besteci: Tevin Irvin Plaate
Yazar: Önder Doğan - Sercan İpekçioğlu