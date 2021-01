Ezhel aya sözleri! Murda ezhel aya sözleri nelerdir?

Youtube'da 169 milyona aşkın dinlenme alan Ezhel aya şarkısı ile bir dönem her yerde işitmekteydik. 20 Eylül 2019 tarihinde yayımladığı Murda'nın eşlik ettiği şarkı sadece aya sözleri ile değil aynı zamanda klibiyle de dikkat çekmekte. Ezhel aya sözleri! Murda ezhel aya sözleri nelerdir? dinleyicileriyle.

Ezhel aya sözlerinin Murda mahlasıyla Önder Doğan ve Ezhel mahlasıyla Sercan İpekçioğlu yazdı. Eğlenceli klibi ve hareketli şarkı ezhel aya sözleri! Murda ezhel aya sözleri sizleri.

Shawty bana baksan

Bende yazsam sana bir love song

Gel omzuma yaslan.

Shawty benimle misin bu aksam?

Dediki götür beni aya aya aya

Dedim gidek uzaya aya aya

My baby girl she got the faya faya faya

Bi gelebilsen buraya, hasretinden yana yana yana!

Murda verse:

Shutdown als ik

Touchdown ben ik

Uptown pull up met die topdown yea

Biraksan beni

Kalsam geri

Olmaz shawty sensiz bu hayat

Diamonds op chest like

You the best like

You the baddest lil ma dit is geen wedstrijd

Pull up in die S line

Leef je best life

Touchdown lil mami pak de next flight

Shawty benimlemisin bu aksam

Önüne kalbimi serip biraksam

Boynuna pırlantaları taksam

Alman pull up girl araba alman

Verse Ezhel:

Yan yanaysak,

Bize yazılır destan sayfalarca

Yedi yirmi dört sevdan kafamda

Hem dertler hem derman da yarda

Bahar doğarken merhabanla

Her baharda

Gel savaşma sevişelim tüm gün canla başla

Yanındayken balıklama dalsam aşka

Uğraşamam başka başka lackalarla

Murha ve Ezhel Aya sözleri hakkında yaratım sürecinde olan isimler ise şöyle,

