Ezginin Günlüğü, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde müzikseverlerle buluştu

Ezginin Günlüğü, Mersin'de düzenlenen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne aldı.

Ezginin Günlüğü, Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen konserde, Nazım Hikmet, Shakespeare, Mevlana, Orhan Veli, Ömer Hayyam gibi çeşitli Türk ve dünyaca ünlü şairlerin eserlerinden esinlenerek hazırladıkları besteleri seslendirdi.

Grubun sevilen şarkılarının da seslendirildiği konser, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen, Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da programa katıldı.