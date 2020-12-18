Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar kim kazandı, bu hafta kim birinci oldu? 18 Aralık 2020 Fazlası Zarar birincisi kim oldu? Fazlası Zarar puan durumu
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Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar kim kazandı, bu hafta kim birinci oldu? 18 Aralık 2020 Fazlası Zarar birincisi kim oldu? Fazlası Zarar puan durumu

18.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:59
Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar kim kazandı, bu hafta kim birinci oldu? 18 Aralık 2020 Fazlası Zarar birincisi kim oldu? Fazlası Zarar puan durumu

Televizyon ekranlarının sevilen programlarından olan Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar birincisi belli oldu! Bu hafta kim birinci oldu? Meral mi, Elif mi, Yasemin mi, son gün yarışmacısı Meryem Y. mi, Meryem K. mi?

Ezgi Sertel'in sunumuyla ekranlara gelen Fazlası Zarar, 18 Aralık Cuma günü final heyecanı yaşandı. Hafta finali heyecanının yaşandığı yarışmada 10 bin TL'lik ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Son dakikaya kadar ilgiyle izlenen bu hafta Fazlası Zarar birincisi hakkındaki detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar… Bu programda her hafta 5 yarışmacı birbirlerinin evlerini ziyaret ediyor; Kim tutumlu, kim savurgan belli olmuş oluyor.

EZGİ SERTEL'LE FAZLASI ZARAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta Meryem adında iki yarışmacı yer alıyor. İkiside 15 puanla birinci sırada yer alıyor. Fazlası Zarar'da hafta finalinde 10 bin TL kazanan belli oldu. Birinci olan isim ise Ezgi Sertel'in vereceği puan sonrası belli olacak...

Ezgi Sertel'in verdiği puanlar sonrası Meral Hanım ile Meryem Y.'nin puanları 24 oldu ve aynı puana sahip oldular.

Fazlası Zarar'da 18 Aralık Cuma günü yayınlanan hafta finalinde kazanan iki isim oldu. 10 Bin TL'lik ödülü kazanan kişiler Meral ve Meryem oldu.

18 Aralık Fazlası Zarar Puanları Puan Durumu Tablosu

  • Fazlası Zarar 18 Aralık Cuma günü yarışmacısı Meryem Hanım 15 Puan + 9 Ezgi Sertel'den puan aldı
  • Fazlası Zarar 17 Aralık Perşembe günü yarışmacısı Meral Hanım 14 Puan + 10 Ezgi Sertel'den puan aldı
  • Fazlası Zarar 16 Aralık Çarşamba günü yarışmacısı Elif Hanım 7 Puan + 2 Ezgi Sertel'den puan aldı
  • Fazlası Zarar 15 Aralık Salı günü yarışmacısı Meryem K.Hanım 15 Puan + 8 Ezgi Sertel'den puan aldı
  • Fazlası Zarar 14 Aralık Pazartesi günü yarışmacısı Yasemin Hanım 13 Puan
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