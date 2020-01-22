Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel hayatı ve biyografisi! Ezgi Sertel kaç yaşında?
Yemek programları ile ünlenen sunucu Ezgi Sertel anne oldu. Müjdeli haber sonrası Ezgi Sertel merak konusu olurken Ezgi Sertel kimdir, Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli, Ezgi Sertel hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.
Ünlü sunucu Ezgi Sertel bebeğine kavuştu. 2018 yılında evlenen Sertel, anne olma heyecanını yaşadı. Müjdeli haber sonrası Magazin gündeminde geniş yer bulan Ezgi Sertel hakkında Ezgi Sertel kimdir Ezgi Sertel hayatı ve biyografisi Ezgi Sertel kaç yaşında gibi aramalar yapıldı. İşte Ezgi Sertel'in merak edilenleri…
EZGİ SERTEL KİMDİR
Ezgi Sertel Doğum Tarihi: 1 Ekim 1981
Ezgi Sertel Kaç Yaşında: 38 yaşında
Ezgi Sertel Nereli: Safranbolu
Ezgi Sertel Eş: Ozan Çobanoğlu (e. 2016)
Ezgi Sertel TV şovları: Tek Türkiye, Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritasi
EZGİ SERTEL HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!
Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra Sunuculukta yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. Halen Star TV'de aynı programla sunuculuğa devam etmektedir.
Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.