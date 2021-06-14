Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar yok mu, bitti mi? Fazlası Zarar programı neden başlamadı, neden yok? Final mi yaptı?
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Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar yok mu, bitti mi? Fazlası Zarar programı neden başlamadı, neden yok? Final mi yaptı?

Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar yok mu, bitti mi? Fazlası Zarar programı neden başlamadı, neden yok? Final mi yaptı?
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Ekranların sevilen programı Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmıyor? merak etti. Peki, Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar neden yok, yayın akışında neden yer almadı? Fazlası Zarar programı bitti mi? Detaylar haberimizde...

TRT 1'in gündüz kuşağında yayınlanan Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından seyirciler Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar bitti mi, final mi oldu, neden yok? sorularının cevaplarını merak etti. Twitter'dan yapılan açıklamada program yakında final yapacak. İşte detaylar...

EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında saat 13:40 'da başlıyor.

EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR FORMATI NASIL?

Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek.

Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor…

Evdeki fazla harcamalar salona geliyor, ev sahibinin tüketim alışkanlıkları göz önüne seriliyor… İhtiyacına göre harcama yapan, ayağını yorganına göre uzatan yarışmacı 10 bin lira büyük ödülün sahibi oluyor…

Eşinizle aranızı düzeltecek, evinizdeki bütçe savaşlarına son verecek olan program "Fazlası Zarar" hafta içi her gün 13:40'da TRT 1'de.

EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI, NEDEN YOK?

Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar programı TRT 1 yayın akışında yer almadı. Twitter resmi hesaptan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar'ın final gününe kadar yarışmamıza katılıp, alışveriş alışkanlıklarına yön veren, mutluluğun fazla eşyalarda değil, az şeye ihtiyaç duymakta olduğunu anlayan bütün yarışmacılarımıza ve seyircilerimize sonsuz teşekkür ederiz."

Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar yok mu, bitti mi? Fazlası Zarar programı neden başlamadı, neden yok? Final mi yaptı?

Buna göre program yakın zamanda final yapacak diyebiliriz. Özellikle TRT 1'de Euro 2020 maçları yayınlanacağı için program kısa süreli ertelenmiş olabilir. Çünkü 14 Haziran Pazartesi günü dahil olmak üzere önümüzdeki 5 gün Fazlası Zarar programı TRT 1'in yayın akışında yer almıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat programın yakın bir tarihte bitebileceği, final yapacağı duyuruldu.

Kısacası, Fazlası Zarar programı yayın akışında yer almadığı için TRT 1 ekranlarına gelmeyecek.

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Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar yok mu, bitti mi? Fazlası Zarar programı neden başlamadı, neden yok? Final mi yaptı? - Haberler
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