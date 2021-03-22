Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli? Teşkilat Pınar kimdir?
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Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli? Teşkilat Pınar kimdir?

22.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:50
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli? Teşkilat Pınar kimdir?

TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Ezgi Şenler'dır. Peki, dizinin Zehra'sı Ezgi Şenler kimdir?

TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Ezgi Şenler'dir. Peki, dizinin Pınar'ı Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat Ezgi Şenler kaç yaşında? Teşkilat Zehra kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Ezgi Şenler hakkında merak edilenler haberimizde!

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler 28 Ocak 1993'te Ankara'da doğdu. Ezgi Şenler Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 2016 yılında Kanal D de yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ezgi Şenler dizileri arasında Bodrum Masalı'nın yanında Atv de yayınlanan Canevim ve Star TV de yayınlanan Nefes Nefese yer aldı. 2018 yılında Ezgi Şenler Nefes Nefese dizisinde Mercan rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Ezgi Şenler, Müjgan Haksever karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

Filmografi

  • 2016-2017Bodrum Masalı - Aslı
  • 2018 Nefes Nefese - Mercan
  • 2019 Canevim- Müjgan Hakseven
  • 2020 Çatı Katı Aşk-Ayşen Yılmaz
  • 2021- Teşkilat- Pınar Gümüş

TEŞKİLAT EZGİ ŞENLER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ezgi Şenler 28 Ocak 1993'te doğmuştur ve 28 yaşındadır.

TEŞKİLAT PINAR KİMDİR?

Ezgi Şenler şu anda yer aldığı Teşkilat adlı dizide Pınar karakterine can veriyor.

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