Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Ekranların rating rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nda başrol oyuncusu Ezgi Mola'nın çıkacağı iddia edildi. Sevilen dizinin sevilen oyuncusu Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı ayrılacağı iddialarını duyan hayranları büyük şok yaşadı. Peki, Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Ezgi Mola'nın, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarla ilgili yaptığı paylaşımların TRT'de rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi. Sevilen dizinin sevilen oyuncusu Ezgi Mola'nınMasumlar Apartmanı ayrılacağı iddialarını duyan hayranları büyük şok yaşadı. Peki, Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? Ezgi Mola Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

EZGİ MOLA MASUMLAR APARTMANI'NDAN AYRILDI MI?

Akdeniz ve Ege bölgelerinde 28 Temmuz 2021 Perşembe günü başlayan orman yangınlarına Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün yetersiz kalması dolayısıyla doğada ağır tahribat yaşandı.

Bu süreçte sosyal medya kullanıcıları tarafından dünya kamuoyunda dikkat çekmek amacıyla 'Global Call Help Turkey' çağrısı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasına göre, Türkiye'nin envanterinde yangın söndürme uçağı bulunmuyor. Sosyal medyadan yapılan çağrılarda yurt dışından yangın söndürme uçaklarının orman yangınlarına müdahale etmesi istendi.

'Global Call Help Turkey' paylaşımı yapan sanatçılarından biri olan Ezgi Mola, hükümete yönelik yaptığı eleştiriler kamuoyunda yankı uyandırdı. Geçen sezon TRT 1'de yayınlanan 'Masumlar Apartman'ında rol alan ünlü oyuncunun, diziden gönderilmesi istendi.

EZGİ MOLA MASUMLAR APARTMANI'NDAN AYRILACAK MI?

Ezgi Mola'nın menajeri, ayrılık haberlerinin yalanlayarak, "Bir ayrılık söz konusu değil, başarılı oyuncu 'Erşan Kuneri'yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı'nın çekimlerine katılacak" açıklaması yaptığı öne sürüldü.

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamlayan oyuncu, lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya karar verdi ve lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

18 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazananan Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Öte yandan Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005'de yer aldığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı. Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programının 2017-2018 sezonunda Tolga Çevik ile birlikte ekrana geldi. Mola, 1,63 boyunda ve 58 kilodur. Bir süredir Mustafa Aksakallı ile birliktelik yaşıyor.

FİLMLERİ

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)

Aydede (2018)

Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018)

Maide'nin Altın Günü (2017)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016)

Kocan Kadar Konuş (2015)

Patron Mutlu Son İstiyor (2013)

Soğuk (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Celal ile Ceren (2013)

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Dedemin İnsanları (2011)

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011)

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006)

Organize İşler (2005) - Berrak

DİZİLERİ

Masumlar Apartmanı (2020)

Jet Sosyete (2020)

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)

Kötü Yol (2012)

Yalan Dünya (2012)

Bir Ömür Yetmez (2011)

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010)

Canım Ailem (2008-2010)

Sınıf (2008)

Kolay Gelsin (2008)

Senden Başka (2007)

Hırsız Polis (2005-2006)

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003)

Unutma Beni (2002)

Karate Can (2000)