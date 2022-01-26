Ezgi Mola kendisini 6 yıldır taciz eden reklamdaki rol arkadaşından şikayetçi oldu - Haberler Magazin
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Ezgi Mola kendisini 6 yıldır taciz eden reklamdaki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Ezgi Mola kendisini 6 yıldır taciz eden reklamdaki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yıllar önce oynadığı bir reklam filmindeki rol arkadaşından 6 yıldır kendisini tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Masumlar Apartmanı dizisiyle oyunculuğunu konuşturan Ezgi Mola, 2016 yılında oynadığı bir diş macunu reklamındaki rol arkadaşından şikayetçi oldu. K.K'nin kendisini 6 yıldır taciz ve tehditte bulunarak rahatsız ettiğini dile getiren Mola, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" ifadelerini kullandı.

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Ezgi Mola, Magazin, Haber

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