Ezgi Mola kendisini 6 yıldır taciz eden reklamdaki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Masumlar Apartmanı dizisiyle oyunculuğunu konuşturan Ezgi Mola, 2016 yılında oynadığı bir diş macunu reklamındaki rol arkadaşından şikayetçi oldu. K.K'nin kendisini 6 yıldır taciz ve tehditte bulunarak rahatsız ettiğini dile getiren Mola, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Magazin Haberleri