Ezgi Fındık kimdir? Ezgi Fındık kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ezgi Fındık biyografisi!
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Ezgi Fındık kimdir? Ezgi Fındık kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ezgi Fındık biyografisi!

Ezgi Fındık kimdir? Ezgi Fındık kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ezgi Fındık biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Youtube kanalında paylaştığı makyaj içerikli videolar ile ünlenen bir Türk Youtuber olan Ezgi Fındık kimdir? Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D Cumartesi programına konuk olan ve evini açan Ezgi Fındık merak konusu oldu. Peki, Ezgi Fındık kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ezgi Fındık nereli, mesleği nedir? Ezgi Fındık hayatı ve biyografisi nedir?

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Youtube kanalında paylaştığı makyaj içerikli videolar ile ünlenen bir Türk Youtuber olan Ezgi Fındık kimdir?Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D Cumartesi programına konuk olan ve evini açan Ezgi Fındık merak konusu oldu. Peki, Ezgi Fındık kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ezgi Fındık nereli, mesleği nedir? Ezgi Fındık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EZGİ FINDIK KİMDİR?

Ezgi Fındık Kaç Yaşında: 28 yaşındadır.

Ezgi Fındık Boyu Kaç: 1.63

Ezgi Fındık Kilosu: 55 kilodur.

Ezgi Fındık Nereli: Babası Giresunlu olan fenomenin anne tarafı ise Tekirdağlı olup, Bulgar – Yunan göçmenidir.

Ezgi Fındık Eğitim Hayatı: Üniversiteye kadar Almanya'da eğitim hayatını sürdürmüştür. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanmıştır.

Ezgi Fındık Almanya'da doğmuş olan, Youtube kanalında paylaştığı makyaj içerikli videolar ile ünlenen bir Türk Youtuberdır. 6 yıl boyunca dünyaca ünlü bir kozmetik markası olan M.A.C'de çalıştığı için makyaj konusunda oldukça bilgili bir isim olduğu söylenebilir. Makyaj eğitimleri alan fenomenin, Eliz adında bir ikizi ve iki ablası vardır. Ablalarından birisi evli iken, diğer ablası ve ikizi bekardır. Ayrıca, ikizi Eliz Fındık, bir televizyon kanalı olan 360 TV'de 'Makyajın Sırları' isimli bir makyaj programı sunmuştur.

Ezgi Fındık kimdir? Ezgi Fındık kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ezgi Fındık biyografisi!

EZGİ FINDIK HAYATI

Ezgi Fındık okulunu bitirmesinin ardından Mac'de makeup artists olarak çalışmıştır. Burada birçok seminer ve eğitime katılmış, kendini makyaj alanında ciddi anlamda geliştirmiştir. Türkiye'ye dönmesi ile birlikte blog açan Fındık, bu blogda kozmetik, kişisel bakım gibi konularda çok sayıda yazı yayınlamıştır. Mac'den ayrılmasının ardından da Youtube kanalı açmış ve şu anda da bu kanalda içerik üretmeye devam etmektedir. Ezgi Fındık'ın Youtube hesabında şu anda 740 bin abonesi bulunmaktadır.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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