Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

18.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:24
Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ezgi Eyüpoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Zorlu PSM YouTube kanalında seyirci karşısına çıkan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının bu haftaki konuğu, Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu oldu. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ezgi Eyüpoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EZGİ EYÜPOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu (d. 15 Haziran 1988, Istanbul), Türk oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eski eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır. Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırdı. Bir Aile Hikayesi adlı dizile Nil karakterini canlandırdı.

KİŞİSEL HAYATI

14 Mayıs 2016 yılında Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 17:25:18. #1.15#
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