Ezgi Eyüboğlu ve sevgilisi Oğulcan Engin birlikte eve çıktı
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Ezgi Eyüboğlu ve sevgilisi Oğulcan Engin birlikte eve çıktı

29.12.2020 17:40 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:45
Ezgi Eyüboğlu ve sevgilisi Oğulcan Engin birlikte eve çıktı

Evlilik yolunda ilerleyen genç çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde de Acarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladı.

Evlilik yolunda ilerleyen genç çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde de Acarkent'te aylık kirası 20 bin lira olan bir ev kiraladı. İkili, kendi aralarında da kirayı yarı yarıya ödeyeceklerine dair anlaşma yaptı.

Öte yandan Eyüboğlu, oyuncu Kaan Yıldırım'la evliyken de Acarkent'te oturuyordu.

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Kaynak: Hürriyet

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