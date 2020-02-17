Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
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Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!

Geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım ile 3 yıllık evliliğini noktalayan Ezgi Eyüboğlu'nun, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Bugün yeni bir gelişme yaşandı

17.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:41
Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu , sosyal medya hesabından kalpli balonlarla çekilmiş bir karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun takipçileri, "Balonlar 'den mi?" şeklinde çok sayıda yorumda bulundu.

Öte yandan& ;Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu'nun kalpli balonlarla çekilmiş karesini beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Gözlerden uzak yaşıyorlar

Arkadaş ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Bir aydır görüşen çiftin, şimdilik aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öne sürülüyor.



Kaynak: Snob Magazin

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