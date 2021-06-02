Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında? Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin!

Muhteşem Yüzyıldaki Aybige Hatun rolü ile ismini duyuran Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Ezgi Eyüboğlu hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım!