Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında? Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin!
Muhteşem Yüzyıldaki Aybige Hatun rolü ile ismini duyuran Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Ezgi Eyüboğlu hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım!
Muhteşem Yüzyıldaki Aybige Hatun rolü ile ismini duyuran Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Ezgi Eyüboğlu hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım!
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
Ezgi Eyüboğlu 18 Haziran 1988'de İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Son günlerde TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde "Ceren" karakterine hayat vermektedir. 14 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.
YER ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Diziler
2007 Senin Uğruna - Konuk Oyuncu
2008 Arka Sokaklar - Konuk Oyuncu
2011 Kalbim Seni Seçti Derin Başrol Oyuncusu
2011 Muhteşem Yüzyıl[3] Aybige Yardımcı Karakter
2012 Sudan Bıkmış Balıklar Zeynep Başrol Oyuncusu
2012 Yalan Dünya - Konuk Oyuncu 27.Bölüm
2013-2014 İntikam Cemre Arsoy Yardımcı Karakter
2014 Yasak Asude (Nazım Bey'in Kızı) Başrol Oyuncusu
2014 Ulan İstanbul Ada Akça Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm
2015 Adı Mutluluk Kumsal Güçlü Başrol Oyuncusu
2017 Payitaht Abdulhamit Melike (Ahsen) Yardımcı Karakter
2019 Bir Aile Hikayesi Nil Yardımcı Karakter
2021 Teşkilat Ceren Başrol oyuncusu
Sinema ve TV Filmleri
2010 Kutsal Damacana Dracoola - Yardımcı Karakter
2018 Yol Arkadaşım 2 Çilek Başrol