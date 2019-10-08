Ezgi Ayçe'den " Sezen Aksu"lu sürpriz
Geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkısı 'Yarım Sevda'yı Enbe Orkestrası ile seslendiren Ezgi Ayçe, bu defa sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Ateş Böceği adlı şarkı ile hayranlarının karşısına çıkacak.
08.10.2019 12:01
Serdar Ayyıldız'ın yakında piyasaya süreceği 15 şarkılık proje albümünde Ateş Böceği'ni seslendiren Ezgi Ayçe, Enbe Orkestrası kurucusu Behzat Gerçeker'e teşekkür etti.
Ezgi Ayçe, "Behzat Bey her zaman müzikteki ustalığıyla bizlere yardımcı oluyor. Müziğimizde çok önemli bir yeri var. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.
Kaynak: Bültenler