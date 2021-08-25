Ezeli rekabet, ebedi dostluk! Ali Koç ve Burak Elmas yemekte bir araya geldi

İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı!

İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı! Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler olmuş, hemen merakları gidereyim! Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi…

Doğum izni bitti! Ekranlara dönüyor

En son 2019 yılında "Bizim Hikaye" dizisiyle ekranlarda olan Hazal Kaya, bebeği Fikret Ali'nin doğumuyla ara verdiği televizyona geri dönüyor.

Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya'nın annelik izni bitti! Şubat 2019'da hayatını meslektaşı Ali Atay ile birleştiren Kaya, kasım ayında anne olmuştu. Oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu, en son dünyaca ünlü "Shameless" dizisinin adaptasyonu "Bizim Hikaye" ile ekranlardaydı.

İKİ DİZİYLE GELİYOR

Fikret Ali'yi büyüttükten sonra işe dönen Hazal Kaya, dijital platformda yayınlanacak olan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisi için kamera karşısına geçmişti.

Kaya, ayrıca bu sezon bir televizyon dizisiyle de ekranlarda olacak. Önümüzdeki haftalarda çekimleri başlayacak dizide, geçmişte çok zorluklar yaşayan ve bir kaza sonrasında geçmişinden kurtulmak için hafızasını kaybetmiş rolü yapan birisini canlandıracak. Ayrıca aldığım duyumlara göre; "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisi daha ilk sezonu gösterilmeden, yayıncının isteği üzerine ikinci sezon için sete çıkacakmış. Hazal Kaya, belli ki verdiği aradan sonra yine ekranlarda fırtına gibi esecek!

Eğitim için Amerika'yı seçti

STFA Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Taşkent ve Mine Kalpakçıoğlu'nun oğulları Kaan Taşkent eğitim için Amerika'yı seçti.

1789'da kurulan, Amerika Birleşik Devletleri'nin en köklü üniversiteleri arasında olan Georgetown Üniversitesi'nde eğitim almak için ilk adımını atan Taşkent'i, bu mutlu gününde annesi Mine Kalpakçıoğlu ve babası Sezai Taşkent de yalnız bırakmadı.

İsviçre'deki Aiglon College'den mezun olan Kaan Taşkent, hobi olarak başladığı müzik hayatında hatırı sayılır DJ'ler arasında yer almaya başlamıştı.

Sinemanın iyileştirici gücü birleştirdi

19-24 Ağustos tarihleri arasında benim de katıldığım, Çeşme'de gerçekleşen Türkiye'nin ilk sürdürülebilir organizasyonu "Kıyıdan Kıyıya Türkiye-Yunanistan Film Festivali", sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedeflerken iki yakayı birleştirdi. Çeşme Belediyesi, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, çeşitli etkinliklere sahne oldu. Ünlü oyuncu Gizem Erman Soysaldı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği festivalde, dört gün boyunca her sabah Çeşme'nin ayrı bir kıyısında, kıyı temizliği yapıldı. Gündüzleri oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölyeler gerçekleşti. Türkiye ve Yunanistan'dan seçilmiş altı uzun metraj filmin de gösterimi yapıldı.

Emrah Özdemir - Gizem Erman Soysaldı - Azra Deniz Okyay

Kaynak: Hürriyet