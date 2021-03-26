Ezel oyuncuları kimler? Ezel ne zaman yayınlandı? Ezel dizi konusu ne? Yiğit Özşener (Zafer) Ezel'de oynadı mı?

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EZEL NE ZAMAN YAYINLANDI?

Ezel, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığını, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. İlk bölümü 28 Eylül 2009'da Show TV'de yayınlandı ve 20 Haziran 2011'de atv'de yayınlanan 71. bölümle final yaparak sona erdi. Alexandre Dumas'ın Monte Kristo Kontu adlı romanından uyarlanmıştır.

İlk bölüm yayın tarihi: 28 Eylül 2009

Son bölüm yayın tarihi: 20 Haziran 2011

EZEL DİZİ KONUSU NE?

Sezon özetleri

1. sezon (2009-10)

Ömer Uçar (İsmail Filiz), bir tamirhanede çırak olarak çalışmakta ve ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat sürdürmektedir. Babası Mümtaz Bey (Beyazıt Gülercan) marangoz ve aile şerefine çok dikkat eden, dürüstçe yaşamayı kendine ilke edinmiş bir insandır. Annesi Meliha Hanım (İpek Bilgin) görme engelli ama sezgileri çok kuvvetli bir kadındır. Ömer etrafındakilere çok çabuk inanan ve güvenen birisidir. Tamirhanedeki abisi saydığı Kerpeten lakaplı Ali (Barış Falay) ve çocukluk arkadaşı Cengiz (Yiğit Özşener) en yakın arkadaşlarıdır. Ve bir de uğruna canını verebileceği, âşık olduğu Eyşan'ı (Cansu Dere) vardır.

Bu üç arkadaş bir gün Ömer'e ihanet eder ve Ömer cezaevine girer; burada karşısına Ramız Dayı (Tuncel Kurtiz) lakaplı bir adam çıkar.

2. sezon (2010-11)

Ezel (Kenan İmirzalıoğlu), ilk sezonun sonunda eski arkadaşlarını yeterince cezalandırdığına inandıktan sonra gerçek kimliğini açıkladı. Bununla birlikte, ikinci bir olay örgüsü öne çıkmaya başladı ve birinciyle iç içe geçti. Ramiz Karaeski'den (Tuncel Kurtiz) daha güçlü biri ortaya çıktı: Kenan Birkan. (Haluk Bilginer) Ayrıca Ramiz ve Kenan'ın 30 yıl önce birbirlerinin en iyi dostları olduğu ve ortak aşkları Selma Hünel (Nurhan Özenen) yüzünden acı bir şekilde ayrı düştükleri de ortaya çıktı. Ramiz dayının Ezel'i oğlu gibi gerçekten sevmesine rağmen onu yetiştirmesinin bir nedeni de Kenan'la savaşmasına yardım edecek iyi ve güvenilir bir sağ kolu yaratmaktı. İkinci ve son sezon nihai bir sonuca doğru yol alırken olay örgüsü hızla ilerledi.

Çekimler

Dizinin bölümlerinin büyük çoğunluğu İstanbul'da çekilmesine rağmen bazı bölümleri KKTC, Hırvatistan ve İngiltere'de, dizideki cezaevi sahneleri ise Ankara'daki Ulucanlar Cezaevi'nde çekilmiştir.

EZEL OYUNCULARI KİMLER?

Kenan İmirzalıoğlu/ Ezel Bayraktar

Cansu Dere/ Eyşan Tezcan

Yiğit Özşener/ Cengiz Atay

Barış Falay/ Ali Kırgız

Burçin Terzioğlu/ Azad Karaeski/Kırgız

Tuncel Kurtiz/Ramiz Karaeski/Dayı

Nurhan Özenen/ Selma Hünel

Haluk Bilginer/ Kenan Uğurlu/Birkan

Sarp Akkaya/ Tevfik Zaim

Bade İşçil/ Şebnem Sertuna/Zaim

Sedef Avcı/ Bahar Tezcan

Salih Kalyon/ Serdar Tezcan

Berrak Tüzünataç/ Bade Uysal

Rıza Kocaoğlu/ Temmuz

Kıvanç Tatlıtuğ/ Sekiz