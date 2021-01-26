Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? Diyanet fetvaları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? Diyanet fetvaları!

26.01.2021 17:40 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:44
Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?

Dini konularda araştırma yapanlar Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? konusunda fetva yayınladı. Peki, Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? İşte, detaylar

EZAN ARAPÇA DIŞINDA BAŞKA DİLLERDE OKUNABİLİR Mİ?

Sözleri bizzat Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ile sabit olan ezan, dünyanın neresinde olursa olsun, Müslüman varlığının ve kimliğinin bir göstergesidir. Ezanın, Hz. Peygambere (s.a.s.) vahyedilip uygulandığı özgün şekliyle okunması gerektiği konusunda 15 asırlık bir gelenek ve ittifak söz konusudur. Ezanın asıl amacı, vaktin girdiğini bildirip namaza davet olduğundan değişik dilleri konuşan Müslümanların hepsine bu davetin ulaştırılması, ancak yine hepsinin ortak bilincine hitap etmekle olur ki, bu da ezanın bilinen asli lafızlarıyla yani Arapça olarak okunmasıyla gerçekleşir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 185). Dolayısıyla ezanın aslî şekli dışında bir dille okunması caiz değildir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? Diyanet fetvaları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 17:44:48. #1.14#
title