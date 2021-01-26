Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? Diyanet fetvaları!

Dini konularda araştırma yapanlar Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? konusunda fetva yayınladı. Peki, Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi? İşte, detaylar

EZAN ARAPÇA DIŞINDA BAŞKA DİLLERDE OKUNABİLİR Mİ?

Sözleri bizzat Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ile sabit olan ezan, dünyanın neresinde olursa olsun, Müslüman varlığının ve kimliğinin bir göstergesidir. Ezanın, Hz. Peygambere (s.a.s.) vahyedilip uygulandığı özgün şekliyle okunması gerektiği konusunda 15 asırlık bir gelenek ve ittifak söz konusudur. Ezanın asıl amacı, vaktin girdiğini bildirip namaza davet olduğundan değişik dilleri konuşan Müslümanların hepsine bu davetin ulaştırılması, ancak yine hepsinin ortak bilincine hitap etmekle olur ki, bu da ezanın bilinen asli lafızlarıyla yani Arapça olarak okunmasıyla gerçekleşir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 185). Dolayısıyla ezanın aslî şekli dışında bir dille okunması caiz değildir.