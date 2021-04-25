Eyyübiye'de yardım faaliyetleri sürüyor
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Eyyübiye'de yardım faaliyetleri sürüyor

Eyyübiye'de yardım faaliyetleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını bir karşılıyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını bir karşılıyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. İlçede yaşayan birçok vatandaşın maddi yönden durumunu göz önünde bulunduran ekipler, hane ziyaretleriyle eksiklikleri tespit ediyor.

Tespit edilen ailelerin eksiklikleri komisyon tarafından incelendikten sonra ekipler yardım için harekete geçiyor. Kimi zaman beyaz eşya, giyim, kimi zaman da gıda ve kira yardımlarıyla bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşlara el uzatan ekipler, vatandaşların duasını da alıyor. Ekipler, son olarak Ramazan ayının gelmesiyle birlikte soluğu adeta sokaklarda aldı. Tespit edilen ailelerin evlerine gıda kolilerini ulaştıran ekipler, yardım esnasında tespit ettikleri diğer eksikliklerin de giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla 27 personel ve araçla birlikte yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların duasını alıyor. - ŞANLIURFA

Eyyübiye'de yardım faaliyetleri sürüyor
Eyyübiye'de yardım faaliyetleri sürüyor
Eyyübiye'de yardım faaliyetleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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