Eyyübiye Belediyespor'da hedef ligde kalıcı olmak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ampute Futbol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen takımın ligde kalıcı olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ampute Futbol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen takımın ligde kalıcı olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Takımı ziyaret ederek, tüm oyuncu, teknik heyet ve yöneticileri başarılarından dolayı tebrik eden Kuş, kısıtlı imkanlarla başarıyı yakalayan takıma desteklerinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun arkasında inanç vardı, azim vardı. Ben buradan sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Özellikle şampiyonluğun sevincini yaşattığı için futbol ekibine ve teknik heyete çok teşekkür ederim. Bu süreçten sonra başarı çıtamızı daha yükseğe çıkardık. Hedefimiz çıkmış olduğumuz ligde başarılı olmak. Bu manada Eyyübiye Belediyesi olarak bütün futbolculara ve teknik ekibimize tam desteğimizi inşallah sunacağız."

Oyuncular da Kuş'a teşekkür ederek, Süper Lig'de başarılı olmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü