Eyüpsultan'ın 'en güzel' yarışmasının kazananları belli oldu

Eyüpsultan Belediyesi'nin, "Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla düzenlediği "En Güzel Teras/Bahçe ve Balkon" yarışmasının kazananları belli oldu.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, "Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla düzenlediği "En Güzel Teras/Bahçe ve Balkon" yarışmasının kazananları belli oldu.

'En Güzel Bahçe' ve 'En Güzel Teras ve Balkon' olarak iki ayrı kategoride ilk kez düzenlenen yarışmaya Eyüpsultanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmada büyük bir özenle hazırlanmış birbirinden güzel, birbirinden renkli, birbirinden yeşil bahçeler, balkonlar ve teraslar yarıştı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube 2. Başkanı ve Peyzaj Mimarı Murat Çelik, Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü ve Ziraat Mühendisi Ali Kemal Güler, Peyzaj Mimarları Ayşe Kübra Emrehan, Ömer Çelik, Özlem Kılıç, Pelin Yıldırım, Sümeyye Alçep'in yanı sıra fotoğrafçı Serdar Canipek, Basın Danışmanı Burak Öztürk de seçici kurulda yer aldı.

DERECEYE GİRENLERİN TAM LİSTESİ

'En Güzel Balkon Yarışması'

1- Tuğba Sönmezer (Göktürk)

2- Abdurrahman Edip Aslım (Güzeltepe)

3- Furkan Uyar (Çırçır)

4- Ayla Yıldız Suvat (İslambey)

5- Burçin Erışık (Göktürk)

'En Güzel Teras/Bahçe Yarışması'

1- Sibel Güngör (Sakarya)

2- Mustafa Yıldırım (Emniyettepe)

3- Sima Alkilani (Emniyettepe)

4- Hatice Köseler (İslambey)

5- Arzu Gültürk (Rami Cuma)

DERECEYE GİRENLER TELEFONLA BİLGİLENDİRİLECEK

Yarışmada her iki kategorinin de birincisine ödül olarak laptop, 2., 3., 4. ve 5. 'sine ise tablet verilecek.

Ödüller ise en kısa zamanda teslim edilecek, kazananlar telefon ile bilgilendirilecek.

YARIŞMANIN AMACI

Çevre sevgisini arttırmak ve çevreye karşı vatandaşların ilgisini, duyarlılık bilincini desteklemek, yaşanılan çevrenin estetik niteliğini geliştirmek, halkın yaşadığı alanın peyzajına ve çevre düzenlemesine yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada Eyüpsultan'ın yeşil dokusunu artırmak, yaşanılan çevrenin korunarak güzelleşmesini sağlamak, toplumun bitkilere olan ilgisini ve sevgisini arttırmak hedefleniyordu.

Kaynak: Habermetre