Eyüpsultan'da yaz okulları 22 Haziran'da başlıyor Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaz okulu, yaz spor okulu, bilgi evleri, gençlik merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve robot okulu kapılarını 22 Haziran'da öğrencilere açacak.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaz okulu, yaz spor okulu, bilgi evleri, gençlik merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve robot okulu kapılarını 22 Haziran'da öğrencilere açacak.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran itibarıyla alınan normalleşme kararları doğrultusunda eğitimlere başlayacak olan tüm bu birimler açılış öncesi, öğrencilerin sağlığı için temizlenerek dezenfekte edildi.

Eğitim verilecek sınıflar ve spor salonları en ince ayrıntıya kadar ilaçlanırken, sınıflarda ve spor salonlarında sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yapıldı, uyarı yazıları konuldu. Ayrıca, bu binaların girişlerine el dezenfektanları konuldu. Bu arada binalara girişlerde ateş ölçümü ve maske takılması konusunda uyarı da yapılacak.

Kaynak: AA