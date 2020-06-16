Eyüpsultan'da yaz okulları 22 Haziran'da başlıyor
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Eyüpsultan'da yaz okulları 22 Haziran'da başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaz okulu, yaz spor okulu, bilgi evleri, gençlik merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve robot okulu kapılarını 22 Haziran'da öğrencilere açacak.

Eyüpsultan'da yaz okulları 22 Haziran'da başlıyor
16.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:08

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yaz okulu, yaz spor okulu, bilgi evleri, gençlik merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve robot okulu kapılarını 22 Haziran'da öğrencilere açacak.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran itibarıyla alınan normalleşme kararları doğrultusunda eğitimlere başlayacak olan tüm bu birimler açılış öncesi, öğrencilerin sağlığı için temizlenerek dezenfekte edildi.

Eğitim verilecek sınıflar ve spor salonları en ince ayrıntıya kadar ilaçlanırken, sınıflarda ve spor salonlarında sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yapıldı, uyarı yazıları konuldu. Ayrıca, bu binaların girişlerine el dezenfektanları konuldu. Bu arada binalara girişlerde ateş ölçümü ve maske takılması konusunda uyarı da yapılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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