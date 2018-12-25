Eyüpsultan'da Şükriye Tutkun Rüzgarı Esti

Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, Eyüpsultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde sevenleriyle buluştu. Tutkun, en sevilen eserlerini hayranları için seslendirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri devam ediyor.Bu etkinlikler kapsamında, Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde konser verdi.Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Tutkun'un sevenleriyle buluştuğu programda, birbirinden güzel eserler seslendirildi. Eyüpsultanlıların büyük ilgi gösterdiği konserde orkestranın da performansı göz doldurdu.

Şükriye Tutkun, gecede, "Gücüm Yetene Kadar", "Mihriban", "Beyaz Giyme", "Gesi Bağları" gibi birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Tutkun'un birbirinden güzel şarkılarına konsere katılanlar da eşlik etti. Konserin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın adına Şükriye Tutkun'a plaket verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA