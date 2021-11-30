Eyüpsultan'da park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Eyüpsultan'da seyir halindeki bir otomobil, park halindeki araca çarparak yolda yan yattı. Yan yatan otomobildeki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gülüm Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özge Ç. yönetimdeki 34 UL 6987 plakalı otomobil, sokak üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın sürücünün içerisinde olduğu otomobil yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar tarafından otomobil içerisinden çıkarılan yaralı Özge Ç.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kadın sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Park halindeki aracın sahibi Kamil Balaç, "Virajı hızlı aldıktan sonra gelip park halindeki benim arabaya vurduktan sonra araba yan yattı. Bizde sonra bayanı içeriden çıkardık. Ambulans ile hastaneye gönderdik. Kadının durumu hafif yaralı. Benim arabanın arka kısmı darbe aldı. Ben aracın üzerine çıktım. Kadını oradan çıkardık" dedi. Kaza sonrası yan yatan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Özge Ç.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

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